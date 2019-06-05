الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الأربعاء‎

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الاربعاء أن ارتفاعا طفيفا سيكون في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي ومناطق الجنوب بينما مازالت فرصة سقوط أمطار جيدة خاصة على اقصى مناطق الجنوب الغربي.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب والرياح شرقية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (31- 37)مْ وتسجل ارتفاعا طفيفا يوم الغد.

أما على مناطق الخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر اليوم على جالو والجغبوب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية واحتمال ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على مناطق الخليج والجبل الأخضر والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً مساء اليوم على اقصي مناطق الشمال الشرقي ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-28)مْ على المناطق الساحلية ومابين (31-36)مْ على راس لأنوف – اجدابيا – ومناطق الدواخل.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متوسطة إلى جيدة خاصة على غات تصحبها خلايا من السحب الرعدية احياناً مما تسبب في جريان بعض الأودية المحلية والرياح شرقية فجنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (32- 38) مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء قليلة السحب تتكاثر على السرير وتازربو مع احتمال سقوط أمطار خفيفة قد تصحبها سحب رعدية أحياناً والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة أحياناً مما تسبب في اثارة الأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (37- 41)مْ.

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