أكد مشايخ وأعيان وعواقل قبائل غرب ليبيا، على دعمهم الكامل للقوات المسلحة العربية الليبية، وجنودنا البواسل في معاركهم لتحرير العاصمة طرابلس من المجموعات المسلحة.

وقام مشايخ وأعيان قبائل المنطقة الغربية بزيارة محاور القتال وغرفة عمليات طوفان الكرامة، حيث كان فى مقدمة مستقبلهم اللواء عبدالسلام الحاسى، آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية.

