“غات” تطالب بلديات الجنوب بإرسال سيارات لشفط المياه من المدينة

أفاد الهلال الأحمر الليبي فرع غات، بأن 600 شخص جرى إيواؤهم في مخيم النازحين بمدرسة أسماء بنت أبي بكر من حي الشركة الصينية، بسبب السيول التي اجتاحت مناطق وأحياء بالكامل في مدينة غات الواقعة جنوب غرب ليبيا.

وأضاف الهلال الأحمر في بيان، أن أعداد النازحين في تزايد ولا تزال بعض العلائلات عالقة جراء السيول، مضيفًا أن 45 عائلة جرى إجلاؤها بمحلة تنجرابين ليتم ايوائهم بمخيم النازحين بالـبركت بمعهد المتوسط للمهن الشاملة.

وأشار الهلال الأحمر، إلى أن السيول التي تجتاح المدينة منذ أول أمس الإثنين «في تزايد بعدما غمرت كل مناطق البلدية»، مناشدًا بلديات المنطقة الجنوبية بضرورة تقديم دعم عاجل وإرسال سيارات لشفط المياه في مناطق المدينة.

