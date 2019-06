خطة جديدة لتطوير مركز المعلومات والتوثيق

المتوسط:

قام مدير مركز المعلومات والتوثيق في وزارة الزراعة التابعة لحكومة الوفاق، ببحث إمكانية ربط منظومة المركز مع منظومات وزارتي المالية والعمل.

وأفادت وزارة العمل، بأن العمل ما زال قائما على تطوير المنظومة من قبل الإدارات الفنية المعنية، بهدف تحسين جودة العمل وتسهيله.

وتسعى وزارة الزارعة التابعة لحكومة الوفاق الوطني من خلال هذه الخطوة لربط منظومة البيانات وتوحيد العمل وتبادل المعلومات ولتسهيل إجراءات العمل بين المؤسسات العامة المالية والخدمية.

