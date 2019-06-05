“غات المنكوبة” تغرق.. وتحذيرات من كارثة أكبر

أكد عضو لجنة الطوارئ والأزمة في غات حسن عيسى في تصريحات لـ218 أن المدينة التي تشهد سيولاً وفيضانات خطيرة منذ يومين، لم تستقبل أي مساعدات حتى الآن من حكومتي الوفاق والمؤقتة.

وقال عيسى إن أعداد النازحين تتزايد بشكل مُتسارع بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في منسوب المياه بأودية جنوب غرب غات.

وأضاف: “وَجّهنا نداءات استغاثة إلى كافة الجهات المعنية للتدخل وإنقاذ بلدية غات، لكن دون جدوى، ولم يصلنا أي شيء من أي حكومة، الاتصالات ما زالت مقطوعة والعديد من الطرق مُغلقة”.

ضحايا ومفقودين

وارتفع عدد ضحايا السيول في غات إلى 2 أحدهما طفل رضيع، فيما قامت لجنة الأزمة بتسجيل العديد من العائلات في سجلات المفقودين، بحسب ما ذكره عضو لجنة الطوارئ في غات.

وأشار عيسى إلى أن اللجنة بحاجة إلى قوارب للوصول إلى العائلات العالقة داخل منازلها المُحاصرة بالمياه لإنقاذها، مُبيناً وجود قرى لم تستطع فرق الإنقاذ الوصول إليها حتى الآن ولا يُعرف مصير قاطنيها وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع في المدينة.

استجابة أُممية

وكشف عيسى خلال حديثه لـ218 عن تواصل منظمات إنسانية وبعثة الأمم المُتحدة مع لجنة الأزمة في غات، مُبيّناً أنها أكدت عزمها التركيز على تكثيف عمل المنظمات التابعة للأمم المُتحدة في غات والنظر إلى وضعها والعمل على إغاثة المواطنين والمُتضررين داخلها جراء هذه الأزمة.

ولفت عضو لجنة الأزمة إلى أن بلديات الجنوب المُجاورة لغات أرسلت مساعدات ضئيلة مُقارنة بحجم الكارثة في المدينة، ضمن استجابة أولية منها لنداءات الاستغاثة.

توقّعات بتطوّرات خطيرة

وفي مُؤشرات خطيرة، حذر عيسى من احتمالية تفاقم الأزمة الإنسانية في غات بعد أن وردتهم معلومات بارتفاع منسوب المياه من المنطقة الجنوبية الغربية وزيادته أيضا من ناحية الوديان التي تقع في الجنوب الغربي لمدينة غات، ما يُنذر بالمزيد من السيول الجارفة.

كما أشار إلى أنهم يتوقعون سقوط المزيد من الأمطار خلال الساعات القادمة، ويتجهز المجلس البلدي في غات لمواجهة أي تطوّر من خلال تجهيز مدارس لاستقبال العائلات النازحة وإيوائها، والتعاون مع الهلال الأحمر الذي يبذل قصارى جهده لمُساعدة الأهالي في غات.

موجة نزوح قاسية

وحول أزمة النزوح التي تشهدها غات، كشف عضو اللجنة أن عدد النازحين يُقارب الـ2000، حيث يضم مركز غات أكثر من 600 نازح، فيما تأوي مدرسة أبي بكر الصديق ما يزيد عن 600 نازح، وتجاوز عدد النازحين الموجودين داخل معهد المهن الشاملة الـ500.

مُساعدات طبية عاجلة

وسارع مركز الطب الميداني والدعم إلى إرسال مُساعدات طبية عاجل إلى بلدية غات، في أول استجابة رسمية لنداءات الاستغاثة التي أطلقتها البلدية.

ولم يكشف المركز عن طبيعة هذه المُساعدات أو عن حجمها حتى الآن، في انتظار استلامها من قبل القطاع الصحي في المدينة.

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