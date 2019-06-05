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استعدادات لافتتاح العيادات الخارجية بمستشفى الوحدة في درنة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفقد مدير عام مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي درنة إبراهيم عزوز التجهيزات الأخيرة لأعمال الصيانة لأقسام الباطنة والعيادات الخارجية بالمستشفى.

وذكرت إدارة المكتب الاعلامي للمستشفى في بيان لها أن أعمال الصيانة شملت الطابقين الأرضي والثاني.

ويضم الطابق الأرضي أقسام الباطنة ومعامل التحاليل وأقسام الإسعاف والطوارئ، بينما يشمل الطابق الثاني قسم الأشعة وغرف إدارية وصيدليات ومخازن للأدويه وحجر الأطباء والانتظار.

وأضاف المكتب الإعلامي أن تجهيز أقسام الباطنة بالمستشفى جاء بتوجيهات مباشرة من وزير الصحة سعد عقوب تمهيداً لافتتاحها نهاية الشهر الجاري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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