أطباء بلا حدود: مقابل كل مهاجر يُجلى من ليبيا يُعاد 4 لمراكز الاحتجاز

نددت منظمة أطباء بلا حدود بحقيقة أن “أمام كل مهاجر يتم إجلاؤه”، من ليبيا “هناك أربعة تتم إعادتهم إليها” في مراكز الاحتجاز.

بهذه المعادلة، لخص المتحدث باسم المنظمة في إيطاليا، ماركو بيرتوتّو خلال مؤتمر في روما، ، ما يحدث في البلاد، حيث الوضع في مراكز الاحتجاز يتزايد إثارة للقلق بسبب وجود عدد كبير منها في مناطق قريبة من جبهة القتال التي فُتحت في 4 أبريل إثر هجوم الجنرال خليفة حفتر على العاصمة طرابلس.

وأشار بيرتوتّو الى أن “أولئك الموجودون في مراكز الاحتجاز، تنتفي لديهم إمكانية التحرك للبحث عن الأمن”، كما أدان “انخفاض عدد عمليات الإجلاء الإنساني التي نفذت خلال شهرين”، فـ”ما يزيد قليلاً عن 500 ـ 300 من قبل إيطاليا”.

وذكر المتحدث باسم المنظمة الإنسانية، أن الأمر يتعلق بنسبة “منخفضة للغاية” من ناحية التنظيم، فـ”خلال هذين الشهرين من الصراع، تم إجلاء 500 لاجئ فقط، مقابل 1300 مهاجر أوقفوا من قبل خفر السواحل الليبي، وأعيدوا الى مراكز الاحتجاز في البلاد، التي تحاول بعض الحكومات الأوروبية إجلاءهم منها”.

وسلط بيرتوتّو الضوء على أنها “حالة تَناقض”، كما “يتم إلغاء عمليات الإجلاء بسبب أنشطة الحكومات الأوروبية، المتمثلة بدعم خفر السواحل أولاً وقبل كل شيء”. وخلص إلى القول إنه “هكذا يكون أمام كل شخص تم إجلاؤه، أربعة يتم إيقافهم وإعادتهم الى ليبيا”.

