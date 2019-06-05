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ترامب يفتح الملف الليبي مع ميركل

تم النشر منذُ 13 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

(رويترز): مسؤول في البيت الأبيض يُؤكد أن ترامب وميركل ناقشا الوضع الحالي في ليبيا خلال لقائهما في بريطانيا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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