ترامب يفتح الملف الليبي مع ميركل

(رويترز): مسؤول في البيت الأبيض يُؤكد أن ترامب وميركل ناقشا الوضع الحالي في ليبيا خلال لقائهما في بريطانيا
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قناة 218 الليبية
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