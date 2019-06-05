نداء لتسهيل إيصال الإغاثة لبلدية غات

طالب رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل ومكونات الجنوب علي ابو سبيحة القيادة العامة للجيش الوطني بفتح المجال الجوي أمام طائرات الإغاثة التابعة لحكومة الوفاق والمتجهة إلى بلدية غات.

بوسبيحة نشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذه المطالبة جاءت لكي لا يكون لحكومة الوفاق أية حجة في تأخر المساعدات ويذهب المبلغ المخصص لهذا الغرض إلى جيوب الفاسدين.

وأكد ابو سبيحة أن أي تاخير في هذا الإجراء يعتبر جريمة في حق بلدية غات المنكوبة.

وتشهد غات سيولاً خطيرة منذ يومين أودت بحياة 2 من السُكان، وأسفرت عن نزوح ما يزيد عن 1700 مواطن هرباً من المياه التي ارتفع منسوبها بشكل كبير جداً.

وتُوجه الجهات المحلية ببلدية غات نداءات استغاثة مُتواصلة لحكومتي الوفاق والمؤقتة لتقديم المُساعدات اللازمة للأهالي.

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