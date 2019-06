قالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بحث مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الأوضاع في ليبيا وغرب أفريقيا خلال اجتماع في بريطانيا اليوم الأربعاء.

وأضافت ساندرز “الرئيس ترامب والمستشارة ميركل عقدا اجتماعا لمدة عشر دقائق”.

وتابعت “اتفقا على إجراء مزيد من المباحثات خلال قمة العشرين”. وتعقد قمة العشرين في اليابان في وقت لاحق من الشهر الحالي.

