اجتماع طارئ لتسيير قافلة إغاثة من تراغن إلى غات

عقد في قاعة الإجتماعات في مستشفى تراغن العام اجتماع تنسيقي طارئ لجهات رسمية واجتماعية وأمنية في البلدية لتجهيز وانطلاق قافلة الإغاثة المقدمة من أهالي بلدية تراغن إلى بلدية غات.

و تحتوي القافلة على مواد غدائية ومستلزمات فنية طبية وأدوية على أن تسلم هذه المواد إلى الجهات المعنية في بلدية غات لتتولى توزيعها وإداراجها ضمن الخدمات الطارئة التي يحتاجها أهالي المدينة خلال هذه الفترة الحرجة.

يشار إلى أن بلدية غات تعرضت لأضرار كبيرة بسبب السيول خلال الأيام الماضية مما سبب حالة نزوح كبيرة بين السكان وإتلاف للممتلكات ونقص في السلع التموينية والخدمات الطبية.

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