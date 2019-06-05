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اجتماع طارئ لتسيير قافلة إغاثة من تراغن إلى غات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد في قاعة الإجتماعات في مستشفى تراغن العام اجتماع تنسيقي طارئ لجهات رسمية واجتماعية وأمنية في البلدية لتجهيز وانطلاق قافلة الإغاثة المقدمة من أهالي بلدية تراغن إلى بلدية غات.

و تحتوي القافلة على مواد غدائية ومستلزمات فنية طبية وأدوية على أن تسلم هذه المواد إلى الجهات المعنية في بلدية غات لتتولى توزيعها وإداراجها ضمن الخدمات الطارئة التي يحتاجها أهالي المدينة خلال هذه الفترة الحرجة.

يشار إلى أن بلدية غات تعرضت لأضرار كبيرة بسبب السيول خلال الأيام الماضية مما سبب حالة نزوح كبيرة بين السكان وإتلاف للممتلكات ونقص في السلع التموينية والخدمات الطبية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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