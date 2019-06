أكد اللواء عبد الله نور الدين الهمالي آمر غرفة عمليات تحرير سرت، أن غرفة عمليات تحرير سرت و منتسبيها تؤكد للمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش جاهزيتها الكاملة في أي وقت وأي مكان .

وأضاف الهمالي، في رسالة وجهها إلى المشير خليفة حفتر، أن الغرفة هدفها حماية الوطن وتحقيق سيادته والقضاء على الإرهاب و اجثتاته”.

The post آمر غرفة عمليات تحرير سرت: جاهزون لحماية الوطن والقضاء على الإرهاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية