“الأعلى لقبائل الجنوب” يدعو لفتح المجال الجوي أمام طائرات الإغاثة المتجة لـ”غات”

دعا رئيس المجلس الاجتماعي الأعلى لقبائل ومكونات الجنوب علي ابو سبيحة الجيش بفتح المجال الجوي أمام طائرات الإغاثة التابعة لحكومة الوفاق والمتجهة إلى بلدية غات.

وقال أبو سبيحة، أن هذه المطالبة جاءت لكي لا يكون لحكومة الوفاق أية حجة في تأخر المساعدات ويذهب المبلغ المخصص لهذا الغرض إلى جيوب الفاسدين.

وتشهد غات سيولاً خطيرة ونزوح أعداد هائلة من أهالي المدينة، وقرر المجلس الرئاسي تخصيص مبلغ 10 مليون دينار لدعم المدينة

