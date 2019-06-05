إدارة التفتيش بصحة المؤقتة تتفقد عمل مركز بنغازي الطبي

زار مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، نوري الفسي، والوفد المرافق له مركز بنغازي الطبي، للاطمئنان على الخدمة المقدمة للمواطنين، وتواجد الأطباء والتمريض.

وخلال جولة ميدانية تابع الوفد سير العمل أيام عيد الفطر المبارك، وذلك بناء على تعليمات وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، بالإشراف والمتابعة المستمرة على كل المؤسسات والقطاعات التي تقدم الخدمات الحيوية للمواطنين، وتقويم أي أخطاء بها.

وأضاف الفسي أن الزيارات الميدانية تأتي بناء على توجيهات وزارة الصحة، في إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل.

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