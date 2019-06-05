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تقرير دولي: دعم قطر وتركيا للوفاق أطال أمد الحرب بليبيا

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

اعتبرت “مجموعة الأزمات الدولية” أن الجمود الذي ساد العمليات العسكرية في ليبيا يعود إلى الدعم الذي قدمته تركيا وقطر إلى حكومة الوفاق، فيما توقعت مزيدا من التصعيد مستقبلاً في البلاد.

وساد الجمود عمليات القتال في طرابلس بعد شهرين من العملية العسكرية التي بدأها الجيش الوطني الليبي لاستعادة العاصمة من التشكيلات المسلحة الداعمة لحومة الوفاق.

وأرجعت “مجموعة الأزمات الدولية” هذا الجمود الحاصل وعدم الحسم في طرابلس إلى عدد من الأسباب، أولها اعتبار الجانبين للحرب في طرابلس صراعا وجوديا لكليهما، حسب تقرير المجموعة.

أما السبب الثاني بحسب المجموعة فهو التدخل القطري والتركي لصالح التشكيلات المسلحة الموالية للوفاق، الأمر الذي أدى إلى إطالة أمد المعركة في طرابلس.

وقالت صحيفة الخليج 360 إن  هذا التدخل  تمثل في إرسال تركيا لمعدات عسكرية وأيضا مقاتلين متطرفين من كل من سوريا والعراق للقتال في طرابلس ضد الجيش الوطني الليبي.

ولم تثمر جولة قام بها رئيس حكومة الوفاق فايز السراج في عدد من العواصم الأوروبية في الحصول على الدعم الدولي اللازم، لا سيما بعد اتهامات شنها السراج ضد باريس وتتعلق بدعم الجيش الوطني، وما نفاه قصر الاليزيه مراراً.

وبشأن عواقب الجمود الحالي، توقعت مجموعة الأزمات الدولية تصعيد في المستقبل القريب، تكون نتيجته “حرب بالوكالة ساحتها طرابلس”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • كل من دعمتهم تركيا وقطر هزموا فى النهاية شر هزيمة انظر الى سوريا كانت نهاية داعش فى البواغيز وانظر الى ادلب حيث تم تجميع جميع المقاتلين المعارضين للنظام من جميع انحاء سوريا فى صفقة بين اردوجان وبوتن وجارى قصفهم بطيران النظام السورى بدعم وتم تشريد 600الف من سكان ادلب وفى مصر تم سحق الاخوان المفلسين ولم تنفعهم جعجعة اردوجان ولا اموال قطر تم حبس مرشد عام الجماعة ونائبه وعدد من رؤوس الخرفان الكبيرة وعليهم تكفى لحبسهم حتى يوم الدين

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