إنقاذ 80 مهاجراً غير قانوني قبالة سواحل الزاوية

أعلن الناطق الرسمي باسم القوات البحرية التابع لحكومة الوفاق، العميد أيوب قاسم، اليوم، إنقاذ ثمانين مهاجرا غير قانوني، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك قبالة السواحل الليبية.

وأكد قاسم في تصريح لوكالة سبوتنيك، أن دورية تابعة لحرس السواحل بالقطاع الغربي، تمكنت فجر اليوم من إنقاذ ثمانين مهاجرا، من بينهم ثلاثة أطفال، وست نساء، كانوا على متن قارب مطاطي متهالك ومن دون محرك.

وبين قاسم أن المهاجرين أغلبهم من السودان، وبقيتهم من جنسيات أفريقية مختلفة، مشيرا إلى أن عملية الإنقاذ تمت على بعد نحو أربعة وستين ميلا شمال الزاوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا