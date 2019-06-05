ترامب وميركل يناقشان الوضع في ليبيا

قال مسؤول في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد ناقش مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال لقائهما، على هامش الاحتفالات بمناسبة الذكري السنوية الخامسة والسبعين ليوم الإنزال، الذي غير مسار الحرب العالمية الثانية في أوروبا، الوضع الراهن في ليبيا والوضع المتردي في غرب أفريقيا.

ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التأييد المشترك للقوى الغربية المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، وألمانيا للسلام والحرية بأنه “هدية للتاريخ”. وقالت ميركل اليوم الأربعاء بمدينة بورتسموث على هامش الاحتفالات ، إن إنزال الحلفاء في نورماندي جلب لألمانيا التحرر أخيرا من الاشتراكية القومية (النازية). وأضافت المستشارة أمام الصحفيين: “كوني أشارك اليوم بصفتي مستشارة اتحادية ألمانية ونحن ندافع اليوم معا عن السلام والحرية، فإن ذلك يعد هدية للتاريخ تحتاج للحماية والرعاية”.

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