الهلال الأحمر في أوباري يرسل فريق الإسعاف والطوارئ إلى غات

انطلق فريق الإسعاف والطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبى فرع أوباري إلى مدينة غات، بمشاركة جهاز الإسعاف، لتقديم الخدمات والمساعدات الإنسانية الطارئة لسكان المدينة، نتيجة كارثة سيول الأمطار والفيضانات.

وقال المكتب الإعلامي للهلال الأحمر، إن مخيم النازحين بمدرسة أسماء بنت أبي بكر بغات، الذي يشرف عليه الهلال الأحمر الليبي فرع غات، يؤوي حتى الآن ستمئة شخص، مع تزايد أعداد الذين يتم إجلاؤهم من حي الشركة الصينية، حيث لاتزال بعض العائلات عالقة .

وأضاف المكتب أن خمسا وأربعين عائلة تم إجلاؤها من محلة تنجرابين، ليتم إيواؤهم بمخيم النازحين بالمعهد المتوسط للمهن الشاملة بالبركت، وتعتبر المنطقة الأكثر تضررا بغرق أغلب منازلها.

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