جهاز الإسعاف والطوارئ يُعلن رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنطقة الجنوبية لوجود سيل آخر مُتجه نحو غات وتهالة والبركت

The post الإسعاف والطوارئ يرفع درجة الاستعداد القصوى جنوباً appeared first on قناة 218.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية