أكد جهاز الإسعاف والطوارئ رفع درجة الاستعداد القصوى بالمنطقة الجنوبية، تحديدا بالمناطق القريبة من مدينة غات .

وقال الناطق باسم الجهاز، أسامة علي، إن قرار رفع درجة الاستعداد جاء بعد ورود معلومات بوجود سيل آخر يتجه من الأودية القريبة من الجزائر نحو مناطق غات وتهالة والبركت.

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق قد أعلنت مدينة غات مدينة منكوبة وشكلت لجنة لدعمها وسد احتياجات الأهالي.

