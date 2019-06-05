مديرية أمن شحات تكثف دورياتها الأمنية خلال أيام عيد الفطر

أكد مدير أمن شحات المكلف، العقيد خالد عبدالله، أن المديرية بدأت في تنفيذ خطط وإجراءات أمنية واسعة النطاق، للحفاظ على الأمن والنظام، ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، وتحقيق الانضباط، وحماية وتأمين المواطنين، وذلك خلال أيام عيد الفطر المبارك.

من جانبه أشار المكلف بالإشراف على الخطة، المقدم أحمد عبدالمولى، أن الإجراءات والخطط الأمنية قائمة على نشر الدوريات الأمنية، والدفع بدوريات المرور وقسم النجدة، والانتشار السريع، وتكثيف الانتشار في كافة المناطق المزدحمة مروريا والمناطق المهمة والحيوية، وتجهيزها بالعناصر المدربة على التعامل الفوري مع كافة المواقف الأمنية، للحفاظ على الأمن والنظام.

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