إدارة النهر : ساعات وتتدفق المياه لكامل أحياء بنغازي

العنوان_بنغازي

أعلنت نقابة العاملين بمشروع النهر الصناعي أن المياه ستعود للتدفق لكل المحتاجين لها خاصة أحياء بنغازي متمثلة في – المساكن – جزء من الليثي – جزء من السلماني الغربي – حي السلام – سيدي يونس بعد تأخرها لظروف فنية.

وقالت النقابة انه بعد ساعات ستنتهي أزمة المياه التى تسبب فيها الإعتداء علي غرفة 370 علي خط إجدابيا -قب إصلاحها بجهود المهندسين والفنيين بفريق الصيانة بموقع إجدابيا وأفراد من كتيبة حماية النهر الصناعي لتتم السيطرة على التسرب بعد معاناة في تخفيض الضغط لوقوع المحطه (370) في منطقة منخفضة.

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