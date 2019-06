“الأرصاد الجوية”: استمرار هطول الأمطار على غات اليوم غدا

كشف المركز الوطني للأرصاد الجوية عن توقعه باستمرار هطول الأمطار على غات والمناطق المحيطة بها جنوب غرب ليبيا، طوال اليوم الأربعاء وغدًا الخميس.

وأكد المركز، على استمرار تدفق السيول من الجزائر للمنطقة بسبب الوضع الطبوغرافي للأرض وهطول الأمطار الغزيرة على المناطق الجبلية جنوب شرق الجزائر المحاذية لمدينة غات.

وأوضح المركز ، أن قافلة إغاثة ستنطلق من مطار معيتيقة في العاصمة طرابلس بعد قليل من مساء اليوم إلى مدينة غات.

