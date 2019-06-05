استمرار التجهيزات والتطوير في مستشفى الوحدة درنة

تفقد مدير عام مستشفى الوحدة العلاجي التعليمي درنة، إبراهيم عزوز، التجهيزات الأخيرة في مشروع تطوير وتحوير أقسام الباطنة، وتجهيز العيادات الخارجية، جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمشروع.

وقال عزوز في تصريح صحفي إن تجهيز أقسام الباطنة بمنطقة باب طبرق جاء بتوجيهات مباشرة من وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، تمهيدا لافتتاحها نهاية يونيو الجاري، لافتا إلى أنه يتم حاليا إعداد الترتيبات لأعمال الطلاء الأخيرة للأقسام والعيادات الخارجية بعد الانتهاء من تجهيز المباني والإنشاءات، وتوفير أحدث الأجهزة والمعدات الطبية .

كما أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للخطة التي تنتهجها وزارة الصحة بشأن إعلان عام ألفين وتسعة عشر عام الرعاية الصحية الأولية بالبلاد .

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