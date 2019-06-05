العميد صالح عون يتسلم مهام مديرية الأمن بصرمان

تسلم العميد صالح الطاهر عون، مهامه رسميا كمدير لمديرية أمن صرمان، بناء عن تكليف صادر عن الحكومة المؤقتة، بديلا عن المدير السابق، العميد سعيد شلتوت، وسط حضور لفيف من مديري الإدارات بالمديرية، والضباط والجنود وممثلين عن المجلس البلدي صرمان .

وقد جرت مراسم التسليم والاستلام في أجواء أخوية، حيث شدد العميد صالح في تصريح له، على ضرورة العمل الجماعي لتحقيق مزيد من الأمن، خاصة وأن مدينة صرمان تعتبر من المدن التي تتمتع بنسبة جيدة جدا من الأمن.

كما أشاد الحضور بجهود مدير الأمن السابق في تسيير مديرية الأمن، وانتشار الدوريات، وضبط المخالفين على الطرقات العامة، ووضع الخطة الأمنية لعيد الفطر المبارك .

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