ليبية تجبر على نزع الحجاب بأمريكا

تعرضت المواطنة الأمركية من أصول ليبية أبرار عميش إلى حادثة هزت جزء من الرأي العام في أمريكا وتم إدراج حالتها تحت بند الوحشية والتمييز .

حيث أوقفت الشرطة أبرار عميش التي ترشحت لمقعد مجلس إدارة بإحدى المدارس في شمال فرجينيا بعد أن تحولت بسيارتها إلى اليمين على ضوء أحمر عند تقاطع فيرفاكس، وفي حديثها للواشنطن بوست لم تنكر أبرار أنها خالفت القانون، لكنها استنكرت ردة الفعل “المبالغ فيها والمفرطة” من قبل الشرطي الذي قالت إنها أخبرته أنها ستمنحه ترخيصها لكن تم رش الفلفل عليها بعد فترة وجيزة.

وقد أجبرت أبرار على خلع حجابها بعد أن تم اقتيادها، فيما قالت المتحدثة باسم مكتب مقاطعة فيرفاكس الذي يشرف على مركز الاحتجاز إنه تم اتباع الإجراءات عند تصوير عميش وهو أن الشخص الذي يرتدي “غطاء الرأس الديني” يجب أن يصور بالحجاب، ومن دون الحجاب في صور الحجز.

وبعد مرور يومين على الحادثة تم تشخيص حالة أبرار عميش فتبين إصابتها بارتجاج وكدمات وجروح على معصمها الأيسر ويدها وساقها اليمنى، وفقًا لسجلات من مركز الرعاية الصحية، وعند عرضها على أخصائي في الصحة العقلية شخص حالتها بأنها مصابة بأعراض اضطراب التوتر الحاد الناجم عن مواجهة الشرطة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية