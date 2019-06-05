في جريمة جديدة ضد الطفولة .. الحاسي  يؤكد تجنيد “20” طفل من قبل المشري

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلن آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية، اللواء عبدالسلام الحاسي استمرار قوات الجيش الوطني في تنفيذ المهام الموكلة إليها من القائد العام خليفة حفتر.

الحاسي قال، في بيان له إن الهدف من العمليات العسكرية في طرابلس هي تخليص ليبيا من الإرهاب حتى يعود إليها الأمن والاستقرار.

وأضاف أن رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، جند 20 طفلاً من منطقة الحرارات لم يصلوا للسن القانونية للتجنيد وهو الثامنة عشرة، للقتال مع الميليشيات مقابل مبالغ مالية.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أكد، في بيان أمس الثلاثاء، أن وزارة خارجية حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، طلبت من الخارجية المالطية السماح بعبور رحلات جوية قادمة من مطار صبيحه التركي بدءًا من يوم غدا الأربعاء حتى يوم 25 من الشهر نفسه.

وأكد البيان أن قوات الجيش، لا تود أن تصبح مالطا طرفًا في صراع داخلي في ليبيا، موضحة أنها تعلم أن مصلحتها مع الشعب، وليس حكومة الإرهاب التي تقاتل بالتنظيمات والعصابات الإرهابية.

يشار إلى أن خلال المعارك على تخوم العاصمة طرابلس أعلن عن قتل عدد من عناصر قوات الوفاق من بين هؤلاء القتلى طفل يدعى طه توفيق خالد الدباب من زوارة من مواليد شهر يونيو 2001 ما يعد مخالفة لكافة الشرائع السماوية والأرضية ، و خرق واضح لمعاهدة حقوق الطفل.

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