الحكومة المؤقتة تعلن إرسال قافلة إغاثية إلى مدينة غات المنكوبة بالسيول

ليبيا – سيرت الحكومة المؤقتة شاحنات محملة بمواد إغاثة عاجلة إلى بلدية غات، عقب السيول الغزيرة التي اجتاحت المدينة يوم الإثنين الماضي.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالحكومة المؤقتة، سالم الحصادي، لوكالة الأنباء الليبية، إن القافلة ستصل إلى بلدية غات اليوم الأربعاء، موضحا أنها تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية ووقودا، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة، عبدالله الثني، طالب بتسيير القافلة بشكل عاجل على أن تليها شحنات أخرى.

وأوضح الحصادي، أنهم باشروا بجمع قاعدة بيانات عن الأسر المتضررة والنازحة، وأن وزارة الصحة تتابع الموقف مع بلدية غات، وتعهدت بتوفير كافة الاحتياجات بشكل عاجل.

المرصد – متابعات

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