العيد في بن جواد .. تهان متبادلة وأمل في استقرار كامل الوطن

احتفلت مدينة بن جواد، كغيرها من مناطق ليبيا بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقد تبادل سكان المنطقة التهاني والتبركات بهذه المناسبة، وكلهم أمل في أن يهل العيد القادم والبلاد تنعم بالأمن والاستقرار في كافة مدنها ومناطقها.

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