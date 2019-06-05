اخبار ليبيا الان

العيد في بن جواد .. تهان متبادلة وأمل في استقرار كامل الوطن

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

احتفلت مدينة بن جواد، كغيرها من مناطق ليبيا بمناسبة عيد الفطر المبارك، وقد تبادل سكان المنطقة التهاني والتبركات بهذه المناسبة، وكلهم أمل في أن يهل العيد القادم والبلاد تنعم بالأمن والاستقرار في كافة مدنها ومناطقها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك