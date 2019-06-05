اللواء عبد السلام الحاسي: المشري جند 20 طفلاً للقتال مع الميليشيات

غريان 05 يونيو 2019 (وال) – أعلن آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية بالقوات المسلحة العربية الليبية، اللواء عبدالسلام الحاسي استمرار القوات المسلحة في تنفيذ المهام الموكلة إليها من القائد العام المشير أركان حرب خليفة حفتر.

الحاسي قال، في بيان له إن الهدف من العمليات العسكرية في طرابلس هي تخليص ليبيا من الإرهاب حتى يعود إليها الأمن والاستقرار.

وأضاف أن مايسمي رئيس مجلس الدولة الاستشاري، المدعو خالد المشري، جند 20 طفلاً من منطقة الحرارات لم يصلوا للسن القانونية دون سن الثامنة عشرة، للقتال مع الميليشيات مقابل مبالغ مالية.

وكان المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة أكد، في بيان أمس الثلاثاء، أن وزارة خارجية حكومة الوفاق المدعومة دوليًا، طلبت من الخارجية المالطية السماح بعبور رحلات جوية قادمة من مطار صبيحه التركي بدءًا من يوم غدا الأربعاء حتى يوم 25 من الشهر نفسه.

وأكد البيان أن قوات الجيش، لا تود أن تصبح مالطا طرفًا في صراع داخلي في ليبيا، موضحة أنها تعلم أن مصلحتها مع الشعب، وليس حكومة الإرهاب التي تقاتل بالتنظيمات والعصابات الإرهابية. (وال – غريان) ع ع

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