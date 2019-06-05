طرابلس في ثاني أيام عيد الفطر.. وضع مشتعل وغارات جوية ليلية وصباحية عنيفة – فيديو

شهدت مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني داخل وفي أطراف طرابلس لغارات ليلية مكثفة، أتبعها سلاح الجو التابع “للجيش الوطني” بغارات صباحية مماثلة في ثاني أيام العيد بالعاصمة والتي تشهد لليوم الثاني اشتباكات وقصف مدفعي وصاروخي عنيف.

وبحسب شهود عيان وفقاً لرصد بكاميرات الهواتف النقالة للضربات الجوية، فقد تعرض تسعة مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق الوطني للهجوم في غارات ليلية، استهدفت إحداها ما قيل إنه مستودع ذخيرة في منطقة صلاح الدين، جنوب طرابلس.

كما أعلنت مواقع مقربة من الجيش أن الغارات الليلية شملت مواقع لقوات الوفاق في منطقة الكريمية على تخوم العاصمة الجنوبية، وتمركزات في منطقة عين زارة جنوب المدينة، ومعسكرين في منطقتي تاجوراء ووادي الربيع، إضافة إلى استهداف تجمعات لقوات الوفاق في منطقة العزيزية الواقعة في منتصف المسافة تقريبا بين مدينتي طرابلس وغريان.

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وتحدثت مواقع إخبارية عن تواصل غارات الجيش الجوية صباح اليوم في عدة مناطق من جنوب طرابلس، وعن حشود كبيرة متبادلة في محاور القتال وخاصة حول مطار طرابلس العالمي، ما يشير إلى احتمال نشوب معارك كبرى على تخوم طرابلس يسعى من خلالها كلا الطرفين إلى إنهاء القتال بهزيمة الخصم.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 607 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و3261 جريحا، بينهم 117 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

المصدر: وكالات

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