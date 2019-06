أصدر وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، اليوم، تعليماته العاجلة برفع حالة التأهب والطوارئ، بكافة المستشفيات العامة والمراكز التخصصية بالمدن والقرى المحيطة بمدينة غات وما جاورها، تحسبا لأي طارئ.

وأكد وزير الصحة أن قضية معالجة الأوضاع الصحية في غات من أولويات واهتمامات وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة خلال العام الجاري.

