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واشنطن بوست: طرابلس جبهة بمتغيرات سريعة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

منذ أكثر من شهرين، والعاصمة تعيش على وقع صراعات هي الأقوى منذ ثماني سنوات مع استمرار الاشتباكات المسلحة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة بين قوات الجيش الوطني وقوات الوفاق جنوب طرابلس.

وقد وصفت جريدة واشنطن بوست في مقال لها العاصمة بــ “المدينة ذات خطوط الجبهة دائمة التغيير” والتي يواجه فيها الليبييون أسوأ قتال منذ سنوات وبهذه الفقرة اختارت أن تفتتح مقالها الذي نقلت فيه شهادات عدد من المواطنين الرافضين لهذه الحرب الدائرة، والتي على الرغم من أنها تبعد كيلومترات قليلة عنهم إلا أنهم يأبون الرضوخ لها ويسعون للحياة بكافة الطرق ويحتجون بطريقتهم من خلال امتلاء شوارع المدينة بالمواطنين والمتسوقين خاصة في فترة العيد .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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