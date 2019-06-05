حملة تنظيف بمستشفى ترهونة العام

قام مكتب المواصلات في مدينة ترهونة بحملة نظافة بمستشفى ترهونة العام وتكفل بتوفير معدات ومواد للتنظيف.

وشارك في الحملة موظفو المكتب حيث شملت هذه الحملة كافة الأقسام داخل المستشفى وبالرغم من نقص الدعم الذي يتلقاه مستشفى ترهونة إلا أن متطوعي القطاع العام لم يقفوا مكتوفي الأيدي وقاموا بهذه الحملة لكي يظهر المستشفى بشكل لائق.

وتمثل هذه المبادرات التي تتبناها الجهات الخاصة والعامة ومؤسسات المجتمع المدني في ليبيا بارقة أمل وبصيص نور يقول إن للبلاد أبناء بررة يدفعون الغالي والنفيس لخدمة البلاد ورفعتها وتحسين الخدمات لمواطنيها.

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