الجيش الليبي يقتل 16 عنصرا من الوفاق في طرابلس – اسماء

لقي 16 مقاتلاً من قوات الوفاق والكتائب الموالية لها في العاصمة طرابلس من خلال استهداف طيران الجيش الوطني الليبي لمخازن ومستودعات الأسلحة والذخيرة وتمركزات الميليشيات في جنوب وجنوب شرق طرابلس.

وقالت مصادر ليبية إن مجموعات مسلحة من مصراتة كشفت عن مقتل 4 أشخاص من مقاتليها هم عمر علي الجرو وعلي مصطفى الشامي وياسين إبراهيم الزريدي وسالم عبد العالي أبو مديس .

كان الطيران العمودي بالجيش الوطني الليبي قد استهدف آليات ومستودع ذخيرة لقوات الوفاق في مزرعة الفريق الراحل أبو بكر يونس جابر وزير الدفاع الأسبق في طريق مطار طرابلس كما أستهدف مواقع للمجموعات المسلحة في جنوب وجنوب شرق طرابلس والكريمية وخلة الفرجان ووادي الربيع.

وتشهد مختلف محاور جبهات القتال في تخوم العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بالاسلحة الثقيلة والمتوسطة مع استمرار القصف الجوي على عدد من المواقع، منذ الـ4 من أبريل الماضي في عملية اطلقها الجيش الوطني لتحرير العاصمة طرابلس.

واسفرت الاشتباكات في احدث احصائية لمنظمة الصحة العالمية عن سقوط 607 قتيلا، بينهم 40 مدنيا، و3261 جريحا، بينهم 117 مدنيا، ونزوح ما يقارب 82 آلف شخص.

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