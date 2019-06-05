مكونات أجدابيا تؤكد دعمها للجهات الشرعية في البلاد

أجدابيا 06 يونيو 2019 (وال) – أصدرت الهيأة الوطنية لمشايخ وأعيان الدائرة الرابعة ومؤسسات المجتمع المدني وأولياء الدم أجدابيا بيانًا حول دعم قرار الحكومة المؤقتة لتغيير المجلس التسييري لبلدية أجدابيا.

وجددت الهيأة في بيانها تأكيدها لشرعية مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه برئاسة السيد عبدالله الثني.

وأضافت الهيأة في بيانها استمرارها في دعم القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، مؤكدة رفضها للاجتماع الذي أقيم في تونس من قبل من يدعون أنفسهم مشايخ برقة مع مجرم الحرب السراج .

وأكدت الهيأة دعمها لقرار مجلس الوزراء رقم 345 لسنة 2019 بشأن تشكيل مجلس تسييري لبلدية أجدابيا، مؤكدين على التفويض والمبارك للنائب إدريس المغربي الداعم للجيش منذ انطلاق عملية الكرامة ليكون ممثلا عن الدائرة الرابعة أمام كافة الجهات الحكومية تقديرا لمواقفه الوطنية. (وال – أجدابيا)

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