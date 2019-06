“شركة سرت”: بئر تطويري في حقل الراقوبه يضيف قدرة إنتاجية بمقدار 1102 برميل في اليوم

نجحت شركة سرت المملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط أمس الثلاثاء بإجراء عمليات الاختبار النهائي للبئر التطويرية الجديدة (هــ 111-20) بحقل الراقوبه. وسيضيف البئر 1102 برميل في اليوم للإنتاج المحلي.

وأظهر الاختبار الذي تم بواسطة فاصل الاختبارات المتحرك ضغط في رأس البئر بمقدار 430 psiوحجم الخانق 32/64، وقد تم حفر هذا البئر بطبقة مكمن (الواحة)، وذلك باستخدام سائل الحفر (CL-free) بالتعاون مع شركة الجوف.

وأضافت الشركة، أنه سوف تتم عمليه ربط البئر على خط الإنتاج بعد تحرك الحفارة من الموقع. وجاء ذلك الإنجاز في إطار جهود المؤسسة الوطنية للنفط المستمرة لتطوير عمليات الحفر والاختبار في قطاع النفط الليبي لزيادة الإنتاج والحفاظ عليه.

