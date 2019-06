“النهر الصناعي”: عودة تدفق المياه في بنغازي خلال ساعات

كشفت نقابة العاملين بمشروع النهر الصناعي عن عودة المياه للتدفق لكل المحتاجين لها خاصة أحياء بنغازي متمثلة في – المساكن – جزء من الليثي – جزء من السلماني الغربي – حي السلام – سيدي يونس بعد تأخرها لظروف فنية.

وقالت النقابةإانه بعد ساعات ستنتهي أزمة المياه التي تسبب فيها الاعتداء علي غرفة 370 علي خط إجدابيا -قب إصلاحها بجهود المهندسين والفنيين بفريق الصيانة بموقع إجدابيا وأفراد من كتيبة حماية النهر الصناعي لتتم السيطرة على التسرب بعد معاناة في تخفيض الضغط لوقوع المحطة (370) في منطقة منخفضة.

