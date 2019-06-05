بعد قرار الرئاسي بشأن غات .. داخلية الوفاق تعلن تشكيل لجنة لتوفير المستلزمات الأساسية

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، أن المجلس الرئاسي خصص مبلغ عشرة مليون دينار من بند المتفرقات، لمعالجة الأوضاع بمدينة غات.

وذكرت داخلية الوفاق، في بيان لها، أن ذلك يأتي وفق القرار رقم 677 لسنة 2019م الصادر بتاريخ الرابع من يونيو الجاري .

الوزارة تابعت أنها قررت تشكيل لجنة لتوفير الاحتياجات والمستلزمات وبصورة عاجلة لرفع المعاناة عن أهالي مدينة غات، ومتابعة الأوضاع بالمدينة ومعالجة الإضرار ومساعدة المواطنين المتضررين نتيجة السيول والفيضانات.

وقضى أهالي مدينة غات، المتضررون من السيول، ليلة عيد الفطر المبارك، في المؤسسات التعليمية التي خصصها الهلال الأحمر الليبي، بالتعاون مع مجلس بلدية المدينة، كمأوى لهم.

ورغم الاستغاثات والنداءات المتكررة التي أطلقها مجلس بلدية المدينة الواقعة في الجنوب، منذ مايزيد عن 15 ساعة، لكل المنظمات المحلية والدولية، لمساعدة أهل غات بعد الفيضانات التي اجتاحت البلدية، لم تغثها الحكومة المؤقتة، أو حكومة الوفاق المدعومة دوليًا.

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