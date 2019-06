زار مشايخ وأعيان قبائل غرب ليبيا، محاور القتال وغرفة عمليات طوفان الكرامة، حيث كان في مقدمة مستقبلهم اللواء عبدالسلام الحاسى، آمر غرفة عمليات المنطقة الغربية.

وأعلن المشايخ دعمهم للجيش ، في معركة طرابلس ضد القوات الموالية لحكومة الوفاق، مؤكدين أن الطريق إلى الاستقرار يبدأ بالقضاء على الميليشيات.

The post مشايخ قبائل المنطقة الغربية يزورون غرفة عمليات طوفان الكرامة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية