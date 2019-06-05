صحة المؤقتة ترفع حالة التأهب القصوي بكافة المستشفيات بطوق مدينة غات

أخبار ليبيا 24 – خاص

وجه وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب تعليماته العاجلة برفع حالة التأهب والطوارئ بكافة المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمراكز التخصصية بالمدن والقري والبلديات المحيطة بمدينة غات، وما جاورها تحسبًا لأي طارئ بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية، وتكون بحالة جهوزية كاملة والعمل على مدار الساعة، على إثر الفيضانات التي تضرب واجتاحت وغطت معظم مناطق بلدية غات جنوب غرب ليبيا.

عقود أكد بأن هذا التوجيهات جاءت في إطار سعي الحكومة المؤقتة لتوفير الدعم وتطوير نظام الطوارئ والخدمات والرعاية الصحية بمحيط مدينة غات وماجاورها بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية.

وأضاف وزير الصحة أن قضية معالجة الأوضاع الصحية غات من أولويات واهتمامات وزارة الصحة المؤقتة خلال العام الجاري الذي يستحق وقفة قوية لتستقر الأوضاع، مؤكدًا على أهمية تقديم سبل الدعم وحصول المواطنين على الرعاية الصحية الأولية ورفع حالة الاستعداد تحسب لأي طارئ.

وطالب كافة المستشفيات بتشكيل غرفة طوارئ مع المستشفيات المحيطة بالجنوب الليبي وجهاز الإسعاف والطوارئ وحصر الاحتياجات الصحية،الفعليه لضمان تقديم الأدوية الأساسية والدعم التقني، وتعزيز ترصُّد الأمراض وتفعيل أقسام الإسعاف والطوارئ، مؤكدا على ضرورة التنسيق مع الهلال الأحمر الليبي لتقديم كافة الخدمات الاسعافية والعلاجية للمواطنين .

ووجه عقوب تعليماته لجهاز الإمداد الطبي بشحن كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية للمرافق الصحية للمرافق الصحية بمدينة غات لتسهيل سرعة تقديم الخدمة .

يشار إلى أن قد اجتاحت مدينة غات سيول قوية إثر أمطار غزيرة هطلت على المدينة المتاخمة مع الحدود الجزائرية الإثنين فيما أعلن المجلس البلدي غات من جانبه عن وفاة عدد من الأشخاص وحدوث خسائر في الممتلكات العامة والخاصة وانقطاع الاتصالات والكهرباء عن معظم مناطق البلدية، على إثر الفيضانات التي تضرب المدينة.

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