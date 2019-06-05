هون تستقبل العيد

يأتي العيد وقبله يتسوق مواطنو مدينة هون لشراء حاجيات العيد ومن أهمها ملابس البذل العربية فبالرغم من نقص السيولة وغلاء الملابس في بعض الأحيان إلا أن الإقبال يعد ملحوظا في تلك المحال.

وشهدت أسعار الملابس انخفاضا ملحوظا خصوصا مع التخفيضات التي يضعها أصحاب المحال لبيع بضائعهم لتنشيط الحركة التجارية في الأسواق والمحال حيث انعكس تحسن سعر صرف الدينار أمام العملات الأجنبية بشكل واضح على أسعار السلع.

شراء الملابس الجديدة عادة دأب الليبيون على ممارستها وقد بات مؤخرا الاهتمام بالبذلة العربية والتي تمثل الزي التقليدي قبيل عيد الفطر المبارك ملحوظا وبات الإقبال على اقتنائها كبيرا، وهو ما يضاعف نشاط تلك المحال خاصة في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

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