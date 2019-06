أعلن مكتب الشئون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في ليبيا مستجدات الأزمة في غات نتيجة السيول والفيضانات.

وكشف المكتب عن مقتل أربعة أشخاص (بينهم 3 أطفال) ونزوح حوالي 2،500 نتيجة الأمطار الكثيفة التي تسببت بفيضانات اجتاحت بلدية غات، جنوب غرب ليبيا خلال الأيام القليلة الماضية

