في أول أيام عيد الفطر المبارك .. تفتيش ومتابعة صحة المؤقتة تتفقد سير العمل بطبي بنغازي

بنغازي 05 يونيو 2019 (وال) – قام مدير إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة ، الأستاذ نوري الفسي برفقة عضو إدارة التفتيش والمتابعة محمد جلهوم وبحضور موظفي مكاتب التفتيش والمتابعة بنغازي محمد الشريف وعبدالسلام المهدوي ومحمد الفيتوري مدير مكتب التفتيش والمتابعة المختبر المرجعي للاطمئنان على الخدمة المقدمة للمواطنين وتواجد الأطباء والتمريض.

واطلع الفسي، خلال الجولة الميدانية التي أجرها ليلآ لمركز بنغازي الطبي لمتابعة سير العمل طيلة أيام عيد الفطر المبارك وذلك بناءً على تعليمات معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب، بالإشراف والتفتيش والمتابعة المستمرة على كل المؤسسات والقطاعات التي تقدم الخدمات الحيوية للمواطنين وتقويم أي أخطاء بها.

وأضاف الفسي أن الزيارات الميدانية تأتي ضمن إطار توجيهات وزارة الصحة، وضمن إطار الدعم وتوحيد الجهود وانتظام سير العمل، وتطوير نظم الطوارئ والخدمات بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية .

ووجه مدير إدارة التفتيش والمتابعة بضرورة تنفيذ توجيهات وزير الصحة بشان الالتزام بالحضور والانصراف وبتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم والتنبيه على الفرق الطبية والمستشفيات، بسرعة التعامل مع حالات الطوارئ وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.(وال – بنغازي)

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