ناشدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا الحكومة الليبية والمؤقتة وحكومة الوفاق ضرورة تكثيف الجهود وتقديم كافة أنواع الدعم الإنساني للجنة الأزمة بالمجلس البلدي غات .

ودعت المنظمة كافة المنظمات غير الحكومية العاملة بمجال العمل الإنساني تنفيذ برنامج الاستجابة السريعة وتقديم المساعدات للأسر المتضررة نتيجة الفيضانات التي احتاجت مدينة غات التي تعاني من هشاشة في البنية التحتية

