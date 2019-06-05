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صحة الموقتة ترفع حالة التأهب في بلدية غات وما جاورها

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان_قرنادة

وجه وزير الصحة بالحكومة المؤقتة، سعد عقوب، اليوم، تعليماته العاجلة برفع حالة التأهب والطوارئ، بكافة المستشفيات العامة والمراكز التخصصية بالمدن والقرى المحيطة بمدينة غات وما جاورها، تحسبا لأي طارئ،وذلك بما يضمن الكفاءة العالية والسلامة والسرعة اللازمة في تقديم الخدمات الإسعافية والعلاجية، وتكون بحالة جهوزية كاملة، والعمل على مدار الساعة، إثر الفيضانات التي اجتاحت معظم مناطق بلدية غات.

وأكد وزير الصحة أن قضية معالجة الأوضاع الصحية في غات من أولويات واهتمامات وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة خلال العام الجاري.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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