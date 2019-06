البحث الجنائي يضبط مواد مسكرة متجهة إلى مدينة بنغازي

ضبطت عناصر الإدارة العامة للبحث الجنائي أمس الثلاثاء أول أيام عيد الفطر المبارك كمية من الخمور والمسكرات المحلية والمستوردة، إضافة إلى كمية من كوابل الكهرباء المسروقة ومجموعة من الأوراق والمستندات المزورة في منطقة رأس لانوف.

وكشف مسئول الإعلام الأمني الإدارة العامة للبحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي، أنه تم ضبط الحمولة وهي قادمة من مدينة سبها متجهة إلى مدينة بنغازي .

وقال العرفي إنه سيتم أحالة المضبوطات والمتهمين إلى الجهات المختصة لإتمام إجراءات التحقيق، دون الإشارة إلى عدد الكميات المضبوطة وجنسية المتهمين

