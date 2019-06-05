بعد زيارة حفتر لروسيا .. سلامة في موسكو لبحث التطورات في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، ناقش في موسكو، مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، آخر التطورات في ليبيا.

البعثة الأممية أوضحت – في بيان لها أمس الثلاثاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك – أن سلامة أطلع لافروف على مبادرات بعثة الأمم المتحدة الهادفة لإنهاء القتال.

‫ناقش الممثل الخاص للأمين العام ⁧‫غسان سلامة‬⁩ آخر التطورات في ⁧‫ليبيا‬⁩ مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم في…

Posted by ‎Unsmil بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا‎ on Tuesday, June 4, 2019

وأشار البيان، إلى أن لافروف أعرب عن دعمه الكامل لجهود الممثل الخاص، مؤكدًا على ضرورة وقف القتال واستئناف المسار السياسي.

وجاءت هذه الزيارة لسلامة بعد لقاء خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الليبي، للمرة الأولى، وبشكل رسمي ومعلن، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو، التي وصل إليها في الأول من يونيو الجاري .

وقالت مصادر عسكرية مقربة من حفتر أن المحادثات تركزت على مساعدة روسيا في تطوير وتحديث منظومة الأسلحة التي يمتلكها الجيش الوطني.

وكانت روسيا، قد دعت “جميع أطراف” النزاع في ليبيا إلى التهدئة بعد تصاعد المعارك الدائرة قرب العاصمة طرابلس.

كما التقي سلامة خلال الزيارة مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف.

وأوضحت البعثة الأممية، أن الطرفين ناقشا آخر التطورات في ليبيا ومداولات مجلس الأمن، مؤكدين على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

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