بعد السيطرة على التسريب .. إدارة النهر الصناعي تؤكد عودة تدفق المياه لبنغازي وإجدابيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مدير موقع إجدابيا بالنهر الصناعي المهندس خالد ضبوح وصول المياه اليوم الأربعاء إلى خزان التجميع والموازنة – إجدابيا ومنها إلى مدينة إجدابيا بعد نجاح السيطرة على التسرب الذي حدث للمحطة 370 على خط إجدابيا – بنغازي أثر اعتداء من أحد المواطنين بعمل وصلة غير شرعية في الأسبوع الماضي .

ومن جهته، أوضح مدير موقع سلوق – الطلحية،المهندس خالد الزياني – بحسب الصفحة الرسمية للجهاز على فيسبوك – أنه والفريق الفني لموقع سلوق الطلحية متواجدون بالمحطة 96 قرب سيدي عبدالعاطي لتأمين تدفق المياه باتجاه خزان عمر المختار بسلوق ومنها إلى محطة ضخ بنغازي لتغذية وزيادة الضخ إلى خزان الطلحية لتغذية وزيادة الكمية إلي مدينة بنغازي والمناطق المجاورة وصولاً إلى 280 ألف متر مكعب يومياً لتتدفق بقوة إلى كافة مناطق وأحياء مدينة بنغازي منتصف الليل خاصة التي عانت من انخفاض في المياه .

واختتم الزياني حديثه بالشكر والتقدير لفريق التشغيل الصيانة وفريق محطة ضخ بنغازي وفريق خزان الطلحية لتغذية مدينة بنغازي بموقع سلوق علي جهودهم التي قاموا بها طيلة الأيام الماضية من اجل ضمان استمرار تدفق المياه إلى مدينة بنغازي .

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