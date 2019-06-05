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قمة مرتقبة بين حفتر وترامب

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت صحيفة الوفد المصرية نقلا عن مصادر ليبية مطلعة أن هناك إعدادا لقمة مرتقبة تجمع قائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر  مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن منتصف يونيو الجاري.

ووفقا لما ورد بالصحيفة فإن وفدا من مستشاري حفتر قد وصل منذ مدة إلى واشنطن لترتيب هذا اللقاء الذي يأتي في إطار الاعتراف بجهود الجيش الوطني في مكافحة الارهاب وتخليص البلاد من براثن المتطرفين.

 وتأتي هذه الزيارة بعد مرور شهرين على اتصال هاتفي بين حفتر وترامب تباحث خلاله الجانبان تطورات الأوضاع في ليبيا والتي اعتبرها مراقبون اعتراف أمريكي ضمني بمحاربة الجيش للتطرف وتأييدا للعمليات العسكرية للجيش الوطني. 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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